Atatürk Caddesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki ağır yük taşıyan 26 ACA 036 plakalı kamyonunun arka tekerleği yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, şoförü uyardı. Şoförün durdurduğu kamyona esnaf yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lastiği tutuşan kamyon alev almadan söndürüldü - Son Dakika

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