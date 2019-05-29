Son Dakika Haberleri: Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi
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Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi

56 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.

Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı. İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine, iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı. 
Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için  İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:56 Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, Güncel
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