Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar - Son Dakika

Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar

06.11.2020 19:43

Mersin'de, lastiğini patlatarak sürücüsünü oyaladıkları araçtan 55 bin lira çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de, lastiğini patlatarak sürücüsünü oyaladıkları araçtan 55 bin lira çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de Erdemli ilçesindeki bir bankadan para çeken M.T, park halindeki aracının yanına gittiğinde lastiklerin patlak olduğunu gördü.

M.T, lastiği tamir ettikten sonra aracına bindiğinde torpidoya koyduğu 55 bin lirasının çalındığını fark etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, M.T'yi bankaya girerken izleyen 2 kişinin otomobilin lastiklerini patlattığını, sürücü araçla uğraşırken de diğer kapıdan parayı çaldıklarını tespit etti.

Polis, güvenlik kameralarındaki incelemesinde zanlıların H.Ç. (34) ve A.G. (40) olduğunu belirledi.

Olaydan sonra kaçan zanlıların, dün telefon dolandırıcılarına yönelik Denizli ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı tespit edildi.

H.Ç. ve A.G. hakkında hırsızlık suçundan da soruşturma başlatıldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.T ile yanındaki bir kişinin otomobilin lastiklerini tamir ederken, aracın arkasından dolanan şüphelilerin parayı çaldığı görülüyor.

Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar
Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar
Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar
Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar

Erdemli, Mersin, Polis, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar - Son Dakika


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