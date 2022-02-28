Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahi Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 27 Şubat günü saat 08.15 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR