Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika
Üye Girişi

Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

28.02.2022 20:39
Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahi Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahi Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 27 Şubat günü saat 08.15 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 20:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Lastik bot arıza yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement