Son Dakika Haberleri: Lastik bot içinde 35'i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Lastik bot içinde 35'i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Lastik bot içinde 35'i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

49 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Lastik bot içinde 35'i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 19'u kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:50 Kaynak: DHA
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