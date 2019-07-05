Son Dakika Haberleri: Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendi
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Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendi

1 saat önce

Çanakkale'in Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla üst üste umut yolculuğuna çıkan 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Lastik botla 41 kişinin umut yolculuğu böyle görüntülendi, System.String[]
Çanakkale'in Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla üst üste umut yolculuğuna çıkan 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik şişme bot içerisinde 12 erkek, 9 kadın ve 20 çocuk yakalandı. Açık denizlerde kullanıma uygun olmayan küçük bir şişme bota balık istifi gibi bindirilen 41 mültecinin açık denizdeki yolculuğu sahil güvenlik tarafından böyle görüntülendi. Mülteciler karaya çıkarılıp insani yardım yapıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
küçükkuyu, çanakkale, ayvacık, 3. Sayfa
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