LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI - Son Dakika
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LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

29.05.2022 19:34

İZMİR'in Urla ilçesinden lastik bot ile denizde sürüklenen Süleyman Emir Kırmızı (32), ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinden lastik bot ile denizde sürüklenen Süleyman Emir Kırmızı (32), ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Urla'ya bağlı Kalabak sahilinden bugün sabah saatlerinde motorsoz, lastik tek kişilik bir botla açılan Süleyman Emir Kırmızı, bir süre sonra sahile geri dönemedi. Yassıca Adası önlerinde saat 14.45 sıralarında bir kişinin denizde lastik botla sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye gitti. Ekipler, tek kişilik bot içerisinde, dalgaların arasında elindeki küreklerle denizde ilerlemeye çalışan bir kişiyi fark etti. Bota yanaşan ekipler, Süleyman Emir Kırmızı'yı tekneye çıkardı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. İç çamaşırlarıyla olduğu belirlenen ve panikle Sahil Güvenlik teknesine çıkan Kırmızı, temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından karaya çıkarıldı. (DHA)

LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

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Kaynak: DHA

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