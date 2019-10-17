Son Dakika Haberleri: Lastik botla denize açılan 15 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Lastik botla denize açılan 15 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Lastik botla denize açılan 15 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için lastik botla denize açılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lastik botla denize açılan 15 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için lastik botla denize açılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'na bağlı Davutlar açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 11'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 6'sı erkek, 3'ü kadın ve 6'sı çocuk göçmenler, ihtiyaçları giderildikten sonra işlemleri için Aydın İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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