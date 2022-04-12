Lastik botla kaçarken yakalandılar - Son Dakika
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Lastik botla kaçarken yakalandılar

12.04.2022 09:18
Lastik botla kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına lastik botla kaçmaya çalışan 23 düzensiz göçmen devriye görevinden olan sahil güvenlik ekiplerine yakalandı. Bottan alınan göçmenler daha sonra karaya çıkartıldı. Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

Lastik botla kaçarken yakalandılar

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Bodrum açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastik botla kaçarken yakalandılar - Son Dakika


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