Lastik Botla Yunanistan'a Geçeceklerdi, Sahil Güvenlik Yakaladı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollara Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollara Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, 7'si çocuk, 9'u kadın toplam 38 Afgan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - EDİRNE

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