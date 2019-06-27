Son Dakika Haberleri: Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı
Son Dakika Yerel Haber

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı

50 dakika önce

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandıAYDIN - Kuşadası'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 10'u kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı
AYDIN - Kuşadası'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 10'u kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aslan Burnu açıklarında hareket halinde lastik bir göçmen botu tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 30 Suriye, 6 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kuşadası Setur Marina'ya getirilen kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Kuşadası, Yunanistan, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 37 kişi böyle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]