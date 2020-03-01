Lastik botlarla meriç üzerinden yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lastik botlarla meriç üzerinden yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar - Son Dakika

Lastik botlarla meriç üzerinden yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar

6 saat önce

Lastik botlarla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar.

Lastik botlarla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar

Lastik botlarla meriç üzerinden yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar

Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:05 Kaynak: DHA
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