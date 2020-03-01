Lastik botlarla meriç üzerinden yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar - Son Dakika

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Lastik botlarla meriç üzerinden yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar
6 saat önce
Lastik botlarla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:05 Kaynak: DHA
Lastik botlarla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçebilmek için köye akın ediyorlar
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