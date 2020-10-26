Lastik botta 22 göçmen yakalandı - Son Dakika

Lastik botta 22 göçmen yakalandı
26.10.2020 20:58
MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarındaki bir botta 22 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarındaki bir botta 22 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Demirören mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılacağının bilgisini alan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, jandarma ve KKTC sahil güvenliği ile açık denizde belirlenen bir lastik bota el koydu. Botta 22 düzensiz göçmenin bulunduğunu saptayan güvenlik güçleri, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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