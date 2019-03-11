Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı
45 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan, Afganistan
uyruklu 11'i çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 5'i kadın toplam 32 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne Valiliği
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(Koray Ustabaşı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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