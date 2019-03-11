Son Dakika Haberleri: Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı

Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı

45 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.

Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 5'i kadın toplam 32 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Afganistan, Yunanistan, Enez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Satışı Yasak Olan Kertenkele Türü, 6 Bin 500 Liraya Alıcı Buluyor En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi

YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastik Botta 32 Afgan Kaçak Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]