Lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 35 göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesinde lastik bot içinde bulunan 35 göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı. 1 Temmuz 2019 Pazartesi Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 05.50 sıralarında Edirne'ye bağlı Enez ilçesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Belirlenen yere giden sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durduruldu. Bot içerisinde 31 Afganistan
ve 4 İran
uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (22 erkek, 5 kadın, 8 çocuk) yakalandı.
(İHA)
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu
Wikipedia kurucusundan sosyal medya grevi çağrısı!