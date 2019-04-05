Lastik Botta Ölüme Yolculuk Operasyonla Son Buldu
59 dakika önce
İzmir Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.
İzmir Menderes
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Özdere
önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere ait botu durdurdu. İçerisinde, 18 Afganistan
, 16 Kongo
, 4 Orta Afrika
, 2 Suriye
, 2 Senagal, 1 Gabon
, 1 Eritre ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:07 Kaynak: İHA
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