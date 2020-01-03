Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2)

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu ifade edilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Sahil güvenlik botuyla Fethiye Sahil Güvenlik Limanı'na getirilen cesetler, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik helikopteri, göçmenleri taşıyan botu da denizde tespit etti. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu, batan lastik botu kıyıya getirdi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2)

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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