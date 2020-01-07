Lastik çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastik çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Lastik çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evin bodrumuna zorla girerek 4 adet araç lastiği çalan şahıs yakalandı.

Lastik çalan hırsız yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evin bodrumuna zorla girerek 4 adet araç lastiği çalan şahıs yakalandı.


Hırsızlık olayı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D.'ye ait evin bodrumuna zorla giren bir hırsız, 4 tane araç lastiğini çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın kimliğini belirlemeyi başardı. Ö.Ş.D. isimli hırsızlık zanlısı, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlı, savcılığa sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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