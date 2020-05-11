Lastik değiştirdiği sırada TIR ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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Lastik değiştirdiği sırada TIR ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı
6 saat önce
SİVAS'ın Divriği ilçesinde lastik değiştirdiği sırada TIR ile forklift arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi Sebati Önen (49) ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
SİVAS'ın Divriği ilçesinde lastik değiştirdiği sırada TIR ile forklift arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi Sebati Önen (49) ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 11.00 sıralarında ilçede bulunan bir firmanın maden ocağında meydana geldi. Firmada çalışan Sebati Önen, TIR'ın lastiğini forklift ile değiştirmeye çalıştığı sırada iki araç arasında sıkıştı. Belinden ve karnından ağır yaralanan Önen'i gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Önen, daha sonra ilçeye gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki helikopter pistine inen ambulans helikopterden sağlık ekipleri tarafından alınan Önen, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:47 Kaynak: DHA
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