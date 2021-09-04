Lastik değiştiren sürücü ile arkadaşına kamyonet çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da kamyonet, yol kenarında otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada otomobilin sürücü Osman Eren (33) hayatını kaybetti, yanındaki Cihan İzol ise yaralandı.

Kaza, Hilvan- Bozova karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Osman Eren yönetimindeki 63 VE 576 plakalı otomobilin lastiği patladı. Eren ve yanındaki Cihan İzol, patlayan lastiği değiştirirken aynı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı. Kamyonet durmadan yoluna devam ederken, yaralanan Eren ve İzol, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Eren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalar sürüyor.