Lastik değiştirirken canından oluyordu - Son Dakika

Esenler'de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosiklet sürücüsü çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Esenler'de bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi. Bu sırada motosikleti ile kaldırımdan inmeye çalışan bir şahıs, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikili yola savruldu. Kazayı şans eseri iki şahıs da hafif atlatırken yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL