Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu

El ve parmakları ciddi şekilde hasar gören kadın sürücü, yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bunun üzerine kompresörlü kriko kullanıldı ve sürücü kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için önce yedek lastiğin havasını indirdi. Fakat lastik inince araba da düştü.

Patlak lastiği çıkarıp yedek lastiği takarken kriko kayınca iki eli birden çamurluğa sıkışan sürücü, acı içinde ayakkabılarından birini çıkardı ve sayısız başarısız denemeden sonra 35 dakikada 911'i aradı.

Colleton County İtfaiye Müdürlüğü'ne göre, adı açıklanmayan 54 yaşındaki Kuzey Carolinalı sürücü, otobanda ön lastiklerinden biri patlayınca arabasını emniyet şeridine çekti.

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