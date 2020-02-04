Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu - Son Dakika Dünya

Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu

6 saat önce

ABD'de adı açıklanmayan 54 yaşındaki sürücü, otobanda ön lastiklerinden biri patlayınca arabasını emniyet şeridine çekti.

Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu, System.String[]

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lastik değiştirirken elleri çamurlukla lastik arasına sıkışan bir sürücü ayak parmaklarıyla 911'i arayarak kurtuldu.

Colleton County İtfaiye Müdürlüğü'ne göre, adı açıklanmayan 54 yaşındaki Kuzey Carolinalı sürücü, otobanda ön lastiklerinden biri patlayınca arabasını emniyet şeridine çekti.

35 dakikada tuşlayabildi

Patlak lastiği çıkarıp yedek lastiği takarken kriko kayınca iki eli birden çamurluğa sıkışan sürücü, acı içinde ayakkabılarından birini çıkardı ve sayısız başarısız denemeden sonra 35 dakikada 911'i aradı.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için önce yedek lastiğin havasını indirdi. Fakat lastik inince araba da düştü.

Bunun üzerine kompresörlü kriko kullanıldı ve sürücü kurtarıldı.

El ve parmakları ciddi şekilde hasar gören kadın sürücü, yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:45 
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