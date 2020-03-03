Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

ANKARA'da, TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren şoför ve muavini, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'da, TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren şoför ve muavini, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpan TIR'ın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nun Eryaman kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü, TIR'ı yol kenarına park etti. TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirmek için aracı krikoyla kaldırdığı sırada, aynı yönden gelen Hakan Özkara yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, farklı yerlere savrulan şoför ve muavin yaşamını yitirirken, Özkara da hurdaya dönen TIR'da yaralandı.

Özkara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü ve muavinin kimliği, kaza yerinde tespit edilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Eryaman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:11 Kaynak: DHA
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