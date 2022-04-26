Lastik deposundaki yangında 5 iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Lastik deposundaki yangında 5 iş yeri alevlere teslim oldu

26.04.2022 01:13
Lastik deposundaki yangında 5 iş yeri alevlere teslim oldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sanayi sitesinde bir lastik deposunda çıkan yangın hızla büyüyerek alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sanayi sitesinde bir lastik deposunda çıkan yangın hızla büyüyerek alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında 5 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

İlçenin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Yavuz Emre Özpekcan'a ait lastik deposunda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, lastiklerin bulunduğu depodaki yangın hızla yayıldı. Alevler kısa sürede bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Ekiplerin yoğun çabasıyla 5 iş yerindeki yangın 2 saatte kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları sürdürülürken kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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