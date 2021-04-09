Lastik etiketlemede "yeni düzenleme" beklentisi - Son Dakika

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Birliği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinde lastik etiketlemede yeni düzenlemenin??????? Türkiye'de de uygulanmasının beklendiğini belirtti.

LASİD açıklamasında görüşlerine yer verilen Kurt, "Mevcut koşullara göre güncellenen uygulama ile otomobil ve hafif ticari araç lastiklerinin yanı sıra otobüs, kamyon, tır gibi ağır vasıta lastikleri de bundan böyle etiketleme kapsamına alınacak. Doğru lastik seçimi ortak trafik bilincinin bir parçasıdır. Nihai tüketicinin bu bilinç ve sorumlulukla lastik etiketlerini dikkatle incelemelerini öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, yeni lastik etiketleme mevzuatının Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Lastik etiketleme, sürüş güvenliğinin artırılması, yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğinin artırılması ve nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasına olanak verilmesi gibi amaçlarla 2012 yılından bu yana Türkiye'de mevcut çerçevede uygulanıyor. Yeni düzenlemede ise etiketlerdeki formatın değiştirilmesi, etiketleme parametrelerinin güncellenmesi, yeni parametreler, lastik sınıfı ve tiplerinin de etiketlere eklenmesi planlanıyor.

"Bakanlığın hazırladığı ve taslak yönetmelik olarak görüşe açtığı mevzuatın yayımlanmasını bekliyoruz"

Kurt, "Mevcut koşullara göre güncellenen uygulama ile otomobil ve hafif ticari araç lastiklerinin yanı sıra otobüs, kamyon, tır gibi ağır vasıta lastikleri de bundan böyle etiketleme kapsamına alınacak. Doğru lastik seçimi ortak trafik bilincinin bir parçasıdır. Nihai tüketicinin bu bilinç ve sorumlulukla lastik etiketlerini dikkatle incelemelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketlemenin 2012 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulandığını belirten Kurt, şu yorumda bulundu:

"Bir düzenleme yapıldığında onu günümüz koşullarına göre güncellemek önemlidir. Avrupa Birliği 25.05.2020 tarihinde yayımladığı Lastiklerin Yakıt Verimliliğine ve Diğer Parametrelerin Etiketlenmesine ilişkin 2020/740 sayılı (AB) Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile yeni lastik etiketlerinin 1 Mayıs 2021'den itibaren zorunlu olacağını ilan etti. AB ülkelerinde bu regülasyona paralel olarak etiketlerde bazı güncellemeler ve eklemeler olacak. Ülkemizde de bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırladığı ve taslak yönetmelik olarak görüşe açtığı mevzuatın yayımlanmasını bekliyoruz. Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı, küresel sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır."

"Kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, Türkiye'de de uygulanması beklenen AB ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerindeki yeni etiketlerdeki değişiklikleri şöyle sıraladı:

"Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına ekleniyor. Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor. Yakıt Verimlilik ve Islak Yol Tutuş Sınıfları ile ilgili 7 seviye, (A-E) olarak 5 seviyeye indiriliyor ve seviyelerin aralıkları değiştiriliyor. Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değiştirilmiş. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırılmış. Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren 'Kış Lastiği' (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol ekleniyor. C1 ve C2 kategorilerinin yanı sıra C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getiriliyor."