Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi
6 saat önce
Kırşehir'de, lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:52 Kaynak: İHA
Kırşehir'de, lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Rahmi Mamak(25) adlı işçinin kullandığı forktlifin kontrolünü kaybetmesi sonrası devrilen aracın altında kalan işçi ağır yaralandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi Mamak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mamak'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Lastik fabrikasında yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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