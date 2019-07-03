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Lastik fabrikasında korkutan yangın

1 saat önce

Lastik fabrikasında korkutan yangın Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi Yangın 1 saatin ardından kontrol altına alındıBİLECİK - Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması ile söndürülebildi.

Lastik fabrikasında korkutan yangın
Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi
Yangın 1 saatin ardından kontrol altına alındı
BİLECİK - Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması ile söndürülebildi. Olayda 1 itfaiye eri dumanlardan etkilenirken, yükselen dumanlar tüm ilçeyi sardı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasının depo kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangından çıkan siyah dumanlar kenttin her yerinden görülürken, yangına Bilecik Belediyesine ait 3 itfaiye, 2 arazöz, Orman İşletmeye bağlı 1 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, soğutma işlemleri devam ediyor. Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilenirken, şahsa 112 ekipleri müdahale etti.
Öte yandan yangın bölgesine 112 Acil Servis ekipleri, AFAD ve çok sayıda OSB çalışanı sevk edildi. Fabrika çalışanları çalışanlar alanlarından dışarı çıkartılırken, polis yangın bölgesine güvenlik şeridi çekti.
Lastik fabrikasında korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:38 Kaynak: İHA
Bilecik, İtfaiye, 3. Sayfa
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