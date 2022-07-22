Lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

SİVAS'ta bir lastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo kısmında yere dökülen motor yağının tutuşmasıyla yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında depoda çalışan 4 işçi dumandan etkilendi. İşçilere olay yerinde gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı. İşçilerden Fuat Demir ve Mücahit Bulur daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.