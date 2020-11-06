Lastik hırsızları kameraya yakalandı - Son Dakika

Lastik hırsızları kameraya yakalandı

Lastik hırsızları kameraya yakalandı Gaziantep'te bir apartmandan araç lastiği çalan şahıslar polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Lastik hırsızları kameraya yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir apartmandan araç lastiği çalan şahıslar polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent, Ertuğrul Gazi ve Bülbülzade Mahallelerinde hırsızlık meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarına anbean yansıyan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı

Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor

Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı