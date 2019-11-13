Son Dakika Haberleri: Lastik-İş Genel Başkanı Karacan cinayetinde olay yeri keşfi yapıldı
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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan cinayetinde olay yeri keşfi yapıldı

8 saat önce

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı.

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan cinayetinde olay yeri keşfi yapıldı, System.String[]

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ekim'de görülen duruşmada, olay yerinde keşif yapılması kararı üzerine mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısı, sanıklar ile taraf avukatları Karacan'ın silahlı saldırıya uğradığı Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasına geldi.

Polis ve jandarma ekiplerince burada geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme heyeti ve cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılan keşifte sanıklar, olay gününü anlattı.

Keşif raporu, bilirkişi tarafından hazırlanmasının ardından mahkemeye gönderilecek. Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına 18 Aralık'ta devam edilecek.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S, yaralanmıştı.

Abdullah Karacan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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