Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında karar verildi - Son Dakika

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında karar verildi

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında karar verildi Tutuklu yargılanan sanık 20 yıl hapisle cezalandırıldı Tutuksuz 7 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili açılan ve 1'i...

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında karar verildi

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Tutuklu yargılanan sanık 20 yıl hapisle cezalandırıldı

Tutuksuz 7 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi

SAKARYA - Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili açılan ve 1'i tutuklu toplam 8 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Tutuklu yargılanan sanık kasten adam öldürme ve 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçlarından haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuksuz 7 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, tutuklu bulunan S.U. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Karacan ailesinin avukatı daha önceki beyanlarının tekrar ettiğini söylerken, tutuksuz sanıklarda önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek beraatlerini istediler. Tutuklu sanık S.U. ise yazılı savunmasını tekrar ettiğini dile getirerek, "İddianamede silahın ateşleme olayının yaşandığı an ile benim dışarı çıktığım an arasında 3 saniye süre vardır. Bu konuda avukatın beyanlarını kabul etmiyorum. 3 saniyede böyle bir eylemin yapılıp yapılamayacağını sizin takdirinize bırakıyorum. Telefonumu kendim vermedim. Genel başkanın söylemesi üzerine döve döve aldılar. Hiçbir zaman farklı ifade vermedim. Ne yaşadıysam onu anlattım. Deliller toplandıktan sonra ifade değiştirmiş değilim. Olaya beni zorla çekmişlerdir. Avukatlarım gerekeni açıklayacaklardır. Takdiri size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, S.U.'yu maktul Karacan'ı kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay, 2 kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 3 yıl 9 ay ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis ile 50 gün adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca, tutuksuz 7 sanığa da tutuklu sanık S.U.'ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Öte yandan, sanık S.U.'nun ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası heyet tarafından ertelenmesi kararı da verildi.

Abdullah Karacan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında karar verildi - Son Dakika
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