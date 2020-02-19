Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava sürüyor - Son Dakika
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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

7 saat önce

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın eski genel başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava sürüyor, System.String[]

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın eski genel başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Sedat Uzunlar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmayı Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da izledi.


Celse arasında, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından taraflara söz verildi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Karacan ailesinin avukatı, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen cevaba karşı ve esas hakkındaki beyanlarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mütalaaya karşı yazılı savunmasını SEGBİS üzerinden okuyan sanık Uzunlar, işçilere hizmet için var olan sendikanın kendilerini rakip olarak gördüğünü ve işten çıkarmak için çabaladığını ileri sürdü.

Olay gününe ilişkin beyanda bulunan sanık ve tanık ifadelerinin birbiriyle çeliştiğini savunan Uzunlar, olay günü Abdullah Karacan'a silah çektiği iddiasının kriminal inceleme raporlarına göre çürütüldüğünü öne sürdü.

Sanık Uzunlar, tutukluluğu nedeniyle de yatağa bağımlı babası ile ailesinin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Söz alan tutuksuz sanık avukatları da aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen cevaba ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre ve iki tanığın dinlenilmesini istedi.

Sanık Uzunlar'ın avukatları da mahkeme dosyasına gelen belgelere karşı beyanda bulunmak ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.


Tutuklu sanığın bu halinin devamına, sanık ve taraf avukatlarına gelen belgelere karşı ve esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş'in o dönemki genel başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S, yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada, sanık Uzunlar hakkında maktul Karacan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 9 aydan 33 yıl 9 aya kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

Tutuksuz 7 sanık hakkında ise tutuklu sanık Uzunlar'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, "nitelikli yağma" suçundan ise sanıkların beraatini talep etmişti.

Abdullah Karacan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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