Lastik Kaplama Atölyesinde Yangın

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir atölyede yangın hasara neden oldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir atölyede yangın hasara neden oldu.



Seyrantepe Sanayi Mahallesi 1. Sanayi Sitesi'ndeki lastik kaplama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Bu sırada polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Can kaybı veya yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

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