Lastik ve akü hırsızları kamerada

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekiplerin şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, 2 Eylül Pazartesi günü Bayrampaşa'da bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, kimlikleri ve araçları önceden tespit edilen şahısların kaçış güzergahları üzerinde detaylı bir inceleme yaparak, hırsızları kısa süre içerisinde buldu. Şüphelilerin Güngören'de bir başka hırsızlık olayını gerçekleştirmek üzere olduklarını farkeden polis, şüphelileri suçüstünde yakalandı. Haydar K.'nın (30) 4, Fırat K.'nın (18) 13 ve küçük yaştaki H.G.'nin (14) ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Haydar K. ve Fırat K. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, H.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri iş yerlerinin önüne araçlarını sıfır olarak yerleştirdikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Bayrampaşa'da girdikleri iş yerinden çaldıkları otomobil lastiklerini araçlarına yükledikleri görüldü.