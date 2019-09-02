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Lastik yakarken yangın çıkardılar

1 saat önce

Lastik yakarken yangın çıkardılarTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastik yakıldığı sırada anız yangını meydana geldi.

Lastik yakarken yangın çıkardılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastik yakıldığı sırada anız yangını meydana geldi.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Din Din Musa yolu üzeri Ortadere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce yol kenarına atılmış araç lastikleri ateşe verildi. Tutuşan lastiklerden sıçrayan alevler tarlaya sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi anız yangınını kontrol altına aldı. Biçilmiş tarladaki yaklaşık 5 dönüm alanın yandığı belirtildi.

Olayla ilgili konuşan Hacıevhat Mahallesi Muhtarı Rafet Çıngar, 2 şahsın bakır kabloları kullanmak amacıyla lastik yakıp kaçtığını ifade etti.


Görmesem kulübeler yanabilirdi

Yangını görüp itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Vahit Uslu, "Ceviz bahçemde çalışırken, yangın çıktığını fark ettim ve hemen itfaiyeyi aradım. Ekipler anında olay yerine gelip müdahalesini yaptı. Sanırım orada birkaç kişi bakır kabloları almak için lastik yaktılar. Olayı görmesem burada bahçe kulübeleri yanabilirdi. Sağ olsun itfaiye ekipleri kısa zamanda geldi" diye konuştu.

Tekirdağ, Malkara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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