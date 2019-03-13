Son Dakika Haberleri: Lastik Yüklü Kamyonet Kazaya Davetiye Çıkardı

Lastik Yüklü Kamyonet Kazaya Davetiye Çıkardı

24 dakika önce

Gaziantep'te trafikte ilerleyen lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı.

Lastik Yüklü Kamyonet Kazaya Davetiye Çıkardı, System.String[]
Gaziantep'te trafikte ilerleyen lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Önlem alınmadan yüklenen lastiklerden biri kamyonetten düşerken şans eseri kaza yaşanmadı.

Gaziantep İpekyolu'nda ilerleyen ve kasası lastik yüklü olan bir kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiçbir tekbir alınmadan kasasına üst üste doldurulan lastiklerle ana yolda ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiçbir tedbir alınmadan kasaya konulan lastiklerden biri kasadan yola düştü. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken, lastiğin düştüğünü fark eden kamyonet sürücüsü ise önce aracı yolun kenarına çekerek durdurdu. Sonra trafikte bir süre geri geri giden kamyonetin sürücüsü, tekrar araçtan indi. Sürücü yoldan aldığı lastiği kamyonetin kasasına gelişigüzel bırakarak, yoluna devam etti.

Durumu tepki gösteren sürücüler ise kamyoneti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

İpekyolu, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı Beşiktaş'ta Taksiyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:52:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastik Yüklü Kamyonet Kazaya Davetiye Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]