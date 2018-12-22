Son Dakika Haberleri: Lastik Yunanistan'a Geçmek İsteyen 44 Kişiyi Sahil Güvenlik Ekibi Kurtardı

Lastik Yunanistan'a Geçmek İsteyen 44 Kişiyi Sahil Güvenlik Ekibi Kurtardı

25 dakika önce

Aydın'ın Didim İlçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 44 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Lastik Yunanistan'a Geçmek İsteyen 44 Kişiyi Sahil Güvenlik Ekibi Kurtardı, System.String[]
Aydın'ın Didim İlçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 44 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Lastik bot ile tehlikeli bir şekilde kaçmak isteyen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Gece yarısı Ege açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, lastik bot ile bir grubun Didim açıklarından yasa dışı yollarla geçiş yapmak istediğini belirledi. Durumun Sahil Güvenlik Botu'na bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipleri lastik bot ile yasa dışı yollardan geçiş yapmak isteyen 39'u Afganistan, 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Botu ile Didim Gümrük İskelesi'ne alınan kaçaklarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

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