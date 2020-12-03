Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın - Son Dakika

Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın

03.12.2020 11:10
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın, System.String[]

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte lastikçiler adeta doldu taştı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte lastikçiler adeta doldu taştı. Mevsim lastiği olmayan ticari araçlara 776 lira ceza kesilirken lastik ustası Serhat Kurtaran, "3 kuruş ucuz olacak diye bilinmeyen bir markayı almayın, canınızdan olabilirsiniz" dedi.

Türkiye genelinde 'zorunlu kış lastiği' uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Bakanlık yetkilileri ve trafik ekipleri yollarda, gişelerde ve sınır noktalarında denetim yapmaya başladı. Zorunlu tutulan ticari araçlara, kış lastiğini takmamaları durumunda 776 lira para cezası kesiliyor. Denetimlerin başlamasıyla birlikte sürücüler Sakarya'daki lastikçilere akın etti. İş yerlerinde randevu sistemleri doldu, adeta dükkanlara araç bırakacak yer kalmadı. Lastik ustaları ise kış lastiğini taktırmayan vatandaşların biran önce taktırmaları gerektiğini ve yeni lastik alanların ise çok dikkatli bir şekilde lastik seçimi yapmalarını gerektiğini vurguladı. Bir lastiğin ömrünün 5 yıl olduğunu belirten lastik ustası Serhat Kurtaran, lastik alacak olan vatandaşların önce tarihlerine bakmaları gerektiğini belirtti. Piyasada yaz lastiğini kış lastiği diyerek satan insanların olduğunu dile getiren lastik ustası Harun Adır, eski tarihli lastiklerin satışını yapan lastikçilere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

3 KURUŞ UCUZ OLACAK DİYE BİLİNMEYEN BİR MARKAYI ALMAYIN, CANINIZDAN OLABİLİRSİNİZ

Lastik ustası Serhat Kurtaran ucuz, kalitesiz olan ve markası bilinmeyen lastiklerin sürücüleri canından edebileceğini belirterek, "İnsanlar kış lastiği takmak için değil, ceza yememek için bunu yapıyor. Bir anda lastiklere yükleniyorlar. Aslında can güvenliklerini düşünmeleri gerekiyor. Bir anda lastikçiler yoğun oluyor bu yüzden. 776 lira cezası var. Bayatlamış, tarihi eskimiş lastikleri takmamalarını tavsiye ederim. Bir lastiğin ömrü 5 yıldır, sonrasında lastik kimyasal olduğu için ham maddesini kaybedip sertleşir ve frende araç kayabilir. Diş aralarında çatlamalar oluşabilir. Bu nedenle lastik alırken tarihlerine ve aldıkları markaya çok dikkat etmeleri lazım. 3 kuruş ucuz olacak diye bilinmeyen bir markayı almayın, canınızdan olabilirsiniz. Ben çok gezmiyorum diyor ama kendilerini ve taşıdığı kişilerin can güvenliğiyle oynamış oluyorlar. Kış lastiği taktırmayanların aracı frene haddinden fazla kayar, durduramazlar. Can güvenliği için mutlaka kış lastiği taktırın" dedi.

BİZ İNSANLARA YİYECEKLERİ CEZA PARASIYLA LASTİK ALABİLECEKLERİNİ SÖYLÜYORUZ

Piyasada yaz lastiğini kış lastiği diyerek satan, eski tarihli lastiklerin satışını yapan lastikçilere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken lastik ustası Harun Adır ise, "1987'de çıraktım ve bu zamana kadar başka bir iş yapmadım. Kış lastiği, kışın aracı yolda tutar. İnsanların çoğu farkında, çoğu da değil. Yaz lastiğini 4 mevsim zannediyor insanlar, eski dilden kalmış. İnsanların işlerine gelmiyor. Ceza yedikten sonra gelenler de var. Uyarı yaptığımız halde takmayanlar da var. Biz insanlara yiyecekleri ceza parasıyla lastik alabileceklerini söylüyoruz. Bu şekilde izah ediyoruz. Kış lastiği takılması gereken bir lastik. 4 mevsim yaz lastiğini kış lastiği diye veren esnaflar var. Böyle arkadaşlarımız var, bunu yapmasınlar. Bu lastiği alırken bakın, üzerinde m ve s harfi olur, kar işareti olur, bunlara dikkat edilmesi gerekir. Eski tarihli lastikler var, raf ömrü belli bunların. 2018, 2017 yılına ait olanlar kullanılır. Fakat 2013, 2014'ten kalanlar artık ömrünü tamamlamıştır" diye konuştu.

(Azim Çelik/İHA)

Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın
Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın

Türkiye, Sakarya, Aralık, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lastikçiler uyardı: 3 kuruş ucuz diye canınızdan olmayın - Son Dakika


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