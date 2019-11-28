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Lastikçilerde kış mesaisi

6 saat önce

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala lastikçilerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Lastikçilerde kış mesaisi, System.String[]

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala lastikçilerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.


Muş'ta havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte araç lastiklerini değiştirmeye başlayan vatandaşlar, lastikçilerin yolunu tuttu. 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasında ceza yememek ve kazaların önüne geçmek için lastikçilere akın eden araç sahipleri, uzun süre lastik değişimi için sıra bekler oldu.


Muş Sanayi Sitesindeki lastikçi esnaflarından Mehmet Parlak, kışlık lastikleri değiştirmeye başladıklarını söyledi. 1 Aralık'ta zorunlu olan kışlık lastik uygulaması için lastiklerin değişimini sürdürdüklerini kaydeden Parlak, "Bu aralar işler yoğun. Bir günde 30-40 aracın lastiğini değişiyoruz. Kar yağışı ve zorunlu olduğu için lastik değişimde bir yoğunluk oluyor. Ayrıca lastik değişmemenin de cezası var. Burada lastik ve araçların bakımını yapıyoruz. Kışlık, yazlık lastiklerin değişiminin yanı sıra rot ve balans işlemlerini de yapıyoruz" dedi.


Aracının kışlık lastiklerini taktıran vatandaşlardan Mehmet Eşref Alkış ise, hem kış şartlarının geldiğini hem de zorunlu lastik değişim zamanının yaklaşmasından dolayı lastiklerini değiştirdiğini söyledi. Erzurum'a yola çıkacağını anlatan Alkış, "Yola çıkmadan önce kış hazırlıklarını yapıp öyle çıkmak istedim. Çünkü oralarda kar yağmış. Aynı zamanda yazlık lastikler ıslak zeminde de kayıyor. Bir an önce lastikleri değişirsek iyi olur. Yaklaşık 2 saattir lastiklerin değişmesini bekliyorum. Yoğun bir sıra var. Yarım saat kadar daha bekleyeceğim" diye konuştu. - MUŞ

Aralık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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