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Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Son Dakika

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

01.12.2021 13:29

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı Uzun ve çetin kış şartlarının etkili olduğu Van'da, bugün itibariyle 'zorunlu kış lastiği uygulaması' başladı.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

VAN - Uzun ve çetin kış şartlarının etkili olduğu Van'da, bugün itibariyle 'zorunlu kış lastiği uygulaması' başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden uzmanlar, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustalarından Yusuf Sancak, "Kış lastiklerinin şu an takılması şart. 1 Aralık zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Özellikle ticari araçların yola çıkmadan kış lastiği takması gerekiyor. Bununla birlikte hususi araçların da kışlık lastik takması şart. Ticari araçlarda dört lastik zorunlu. Hususi araçlar da 2 yerine dört kışlık lastik takarsa iyi olur. 1 Aralık'ın gelmesiyle bizde yoğunluk iyi bir düzeyde başladı. Ticari araçların çoğu bugün lastiklerini takmaya başladılar" dedi.

ORDU - Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulamaya giren 'kış lastiği takma zorunluluğu' Ordu'daki lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bugünden (1 Aralık) itibaren uygulamaya girdi. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise 846 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek. Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.

"Kış lastikleri fren mesafelerini ciddi oranda kısaltıyor"

Ordu'da bir lastik firmasında görevli olan Namık Günaydın, haftalar öncesinden başlayan yoğunluğun kış sezonunun girmesi ile birlikte arttığını belirterek, "Şuanda kış sezonuna girdik, yazlık lastiklerin kışlıklar ile değişimleri başladı. Yaklaşık 3 haftadır yoğunluk var. Kış lastikleri güvenlik açısından çok önemli. Yol tutuşu ve hakimiyetin sürücüde olması açısından lastiklerin kış aylarında kış lastiği olması gerekiyor. Kış lastikleri karlı havada güzel sonuç veriyor ancak vakumlu olan kış lastikleri buzlu havalarda daha emniyetli bir sürüş sağlıyor. Bu da güvenliği ön plana çıkartıyor, fren mesafeleri lastik lastikleri göre çok daha fazla kısalıyor" dedi.

"Lastiklerin rutubetsiz ortamda saklanması gerekiyor"

Araçtan sökülen ve sonraki sezonda kullanılacak olan lastiklerin doğru koşullarda saklanması gerektiğini de ifade eden Günaydın, "Lastiklerin poşetli ve ağzı açık bir şekilde saklanması gerekiyor. Bizim tercihimiz üst üste konulması ve rutubetsiz bir ortamda saklanması. Lastikler, yazlık ve kışlık olarak kullanıldığı zaman lastiklerin omuz ve yanak kısımlarında çatlamalar olmadığı sürece sürücüler rahat bir şekilde kullanabilir. Vatandaşlarımız da artık lastiklerin üretim tarihleri konusunda bilinçlendi" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise kış lastiklerinin hem mal hem de can güvenliği açısından önemli olduğuna değinerek, tüm sürücülerin bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini söylediler.

EDİRNE - Aralık ayı itibariyle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Edirne'de polis ekipleri harekete geçti.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Edirne'de de ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirildi.

"Rahat bir şekilde trafiğe çıkabiliyoruz"

Kış lastiğini taktıklarını belirten Taksi Şoförü Metin Karaoğlu, "Yolcu taşıdığımız için kış gelmeden lastik değişimini yapmış olduk. Rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyoruz ve trafiğe çıkabiliyoruz. Bir an önce herkes kış lastiğini taktırmalı. Sağlık ve can güvenliği için bu geçerli bir önlemdir" dedi.

Polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 846 lira ceza uygulandı.

Sürücülerin çoğunluğunun kış lastiği taktırdığı görüldü.

Ekipler aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederken lastik değişimi yaptırmayanlara da uyarıda bulundu.

BOLU - Bolu'da, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlatılan kar lastiği zorunluluğu nedeniyle TEM Otoyolu girişinde denetim yapan trafik ekipleri, durdurulan araçların lastiklerine bakarak ölçüm yaptı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında trafik ekipleri denetimlere başladı. Bolu Bölge Trafik ekipleri, kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte TEM Otoyolu Batı gişelerinde kış lastiği denetimi yaptı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan ticari araçlarda kış lastiği takılıp takılmadığı kontrol edilerek, lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü.

Kar lastiği takılı olmayan ya da lastikleri uygun olmayan sürücülere 868 TL para cezası kesildi.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Para Cezası, Türk Lirası, Aralık, Ordu, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Son Dakika
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