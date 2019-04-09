Son Dakika Haberleri: Lastikçilerde Yaz Lastiği Mesaisi

Lastikçilerde Yaz Lastiği Mesaisi

1 saat önce

MARDİN (AA) - Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle lastikçilerde yoğunluk arttı.

Lastikçilerde Yaz Lastiği Mesaisi, System.String[]
MARDİN (AA) - Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle lastikçilerde yoğunluk arttı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erdi.

Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü.


Oto lastikçi Abdullah Özbek, araç sahiplerinin kış lastiklerini değiştirdiğini ve bundan kaynaklı yoğunluğun olduğunu belirtti.


1 Nisan'dan bu yana bir yoğunluğun olduğunu ve havaların daha ısınmasıyla bu yoğunluğun daha da artacağını kaydeden Özbek, "Havaların ısınmasıyla beraber kış lastiğinin sökülmesi gerekir. Sıcak havada kış lastiğinin kullanması durumunda bazı olumsuzlar yaşanabilir. Kış lastiği takan sürücüler, bir an önce gelip yaz lastiklerini takmaları gerekir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Denizcilik, Aralık, 1 Nisan, Güncel
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