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Lastikçilerden uyarı: "Kış lastiği olmadan yola çıkmayın" - Son Dakika

Lastikçilerden uyarı: "Kış lastiği olmadan yola çıkmayın"

25.01.2022 13:11
Lastikçilerden uyarı: "Kış lastiği olmadan yola çıkmayın"

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yollarda kaldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yollarda kaldı. Kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapandı. Kış lastiği, zincir gibi tedbirleri olmayan sürücüler ise yolda kaldı. Kar yağışı uyarılarına aldırış etmeyen sürücüler yolda kaldıktan sonra lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler bu duruma isyan ederken, kar yağmadan önce kış lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

"SÜRÜCÜLER KAR YAĞMADAN ÖNCE TEDBİRLERİNİ ALMALI"

Sürücülerin kar yağmadan önce tedbirlerini alması gerektiğini vurgulayan Bahadır Caniklioğlu, "Uyarılara rağmen dün yolda kalanlar oldu, bizde yoğunluk yaşadık. Sürücüler kar yağmadan önce tedbirlerini almalı. Kar yağışının çok yoğun olduğu, buzlanmaların görüldüğü yerlerde kış lastiği de yetersiz kalabiliyor. Sürücüler bu zorluğu yaşamadan önce kış lastiği taktırmalı, buna ek olarak araçlarda zincirde bulundurmalı. Sadece iki kış lastiği isteyenlerde oluyor ama dört lastiğin birden değiştirilmesini öneriyoruz. Sürücüler kar yağışı başlamadan tedbirini almalı. Kış lastiği olmadan yola çıkmayın" dedi.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/ İHA)

Lastikçilerden uyarı: Kış lastiği olmadan yola çıkmayın

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İstanbul, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Lastikçilerden uyarı: "Kış lastiği olmadan yola çıkmayın" - Son Dakika
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