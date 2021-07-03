Lastikçinin bilgisayarını tişörtünün içine koyup çaldı - Son Dakika

- Lastikçinin bilgisayarını tişörtünün içine koyup çaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda küçük çocuk, girdiği iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey mahallesinde bulunan Metal işleri Sanayinde meydana geldi. 2. Sokakta faaliyet gösteren lastik tamir işyerinde meydana geldi. İşyerinden kimsenin olmadığını fark eden çocuk şüpheli, işyerine girerek keşif yaptı. İşyerinden çıkan çocuk, 20 dakika sonra işyerinin ofisine girip aldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.

Bir süre sonra ofisteki diz üstü bilgisayarın olmadığını fark eden işletme sahibi güvenlik kameraları inceledi. Şüphelinin bilgisayarı çaldığını tespit eden işletme sahibi, durumu Polis ekiplerine bildirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.