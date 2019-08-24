Son Dakika Haberleri: Lastikçiye silahlı saldırıda 14 yaşındaki hakan öldü
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Lastikçiye silahlı saldırıda 14 yaşındaki hakan öldü

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda, 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil öldü, 3 kişi yaralandı.

Lastikçiye silahlı saldırıda 14 yaşındaki hakan öldü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda, 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil öldü, 3 kişi yaralandı.

Yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletli 2 kişi, saat 01.00 sıralarında merkez Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde durup, işyerine ellerindeki tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan Hakan Altuğ Yeşil ile K.Y. (18), Y.Y. (13) ve M.O.Y. (17), vücutlarına isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hakan Altuğ Yeşil, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer 3 yaralıdan K.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Hakan Altuğ, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
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