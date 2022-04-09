Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı - Son Dakika
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Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı

09.04.2022 14:53
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki lüks aracın çalınan 4 lastiği ve jantı polis ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak araç sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki lüks aracın çalınan 4 lastiği ve jantı polis ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak araç sahibine teslim edildi. Sabah hırsızlık karşısında hayatının şokunu yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadığını ifade etti.

Olay, Meltem Mahallesi 6. Cadde üzerindeki bir sitenin karşısındaki otoparkta meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı lüks aracını gece saat 00.30 sıralarında her gün olduğu gibi aynı yere park edip evine çıktı. Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Polis lastiklerin yüklendiği beyaz araçtaki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 63 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

Şoke yaşayan adamın çalınan eşyalarına kavuşunca mutluluk yaşadığı görüldü

Polis ekipleri olay yerinde olayı gören vatandaşların beyanları doğrultusunda harekete geçti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri elde edilen görüntülerden yola çıkarak hırsızlık olayının Z. Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit etti. Şahıs çaldığı 4 adet lastik ve jantlar ile birlikte kısa sürede saklandığı yerde yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Polis Haftası kapsamında araç sahibi Özgür Kömez'e olay yerinde teslim edildi. Sabah saatlerinde gördükleri karşısında şoke yaşayan adamın çalınan eşyalarına kavuşunca mutluluk yaşadığı görüldü.

"30 dakika sonra Hırsızlık Bürosu'ndan polis arkadaşlar aradı"

Lastikleri ve jantları polis ekibinden teslim alan Kömez, "Sabah 09.00'da polis arkadaşlar gelerek tutanak tuttu. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Görgü tanıklarının ifadelerinin alınması üzerine karakola gittik. İfade işlemleri tamamlandıktan 30 dakika sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'ndan polis arkadaşlar aradı. Çalan şahsı yakaladıklarını bildirdiler. Şimdi de hepsini teslim ettiler. Bütün emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Sigorta firmasının bildirdiği rakam 63 bin TL" dedi.

"Polis teşkilatımız hızlıca birkaç saat içerisinde olayı çözdü"

Çok mutlu olduğunu belirten Kömez, "Sağ olsunlar polis teşkilatımız hızlıca birkaç saat içerisinde olayı çözdü. Hırsızı da yakalamışlar. Şimdi lastiklerimizi taktıracağız. Bir şey var mı sonra gidip baktıracağız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı

YORUMLAR
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Hırsızlık, Antalya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı - Son Dakika
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