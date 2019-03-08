Son Dakika Haberleri: Lastikler Düşmesin Diye Canını Tehlikeye Attı

Lastikler Düşmesin Diye Canını Tehlikeye Attı

20 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonetin kasasındaki lastiklerin yola düşmemesi için tehlikeli şekilde durarak lastikleri tutmaya çalışan genç canını tehlikeye attı.

Lastikler Düşmesin Diye Canını Tehlikeye Attı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonetin kasasındaki lastiklerin yola düşmemesi için tehlikeli şekilde durarak lastikleri tutmaya çalışan genç canını tehlikeye attı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 206. Sokak istikametinden şehir merkezi istikametine giden bir kamyonetin kasasında yüklü lastikleri tutmaya çalışan genç trafikte tehlike saçtı. Gencin tehlikeli bir şekilde durarak yola düşmemesi için lastikleri tutmaya çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Durumu gören vatandaşlar bu anları cep telefonu ile görüntüledi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa
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