Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklar yeni tesislerine kavuştu - Son Dakika

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklar yeni tesislerine kavuştu

18.12.2020 18:49
Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklar yeni tesislerine kavuştu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirt'teki çocukların kaldığı mahalleye yapılan tesis tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirt'teki çocukların kaldığı mahalleye yapılan tesis tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA), temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Afetevler Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukları haber yapmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından tesis müjdesi verdi ve Siirt Belediyesinin de desteğiyle çocuklar için tesis yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalleyi ziyaret ederek tesiste incelemede bulundu, "Afetevler Mahalle Takımı" adını verdiği çocuklarla sahada ilk voleybol maçını yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki Nursen Oysal ve arkadaşlarını tebrik etti.

Hacıbektaşoğlu, "Burada kendilerine bir voleybol sahası yaptılar. Burada araba lastiklerinden güzelce çevirdiler, altına da bir güzel kartondan döşediler. File yaptılar, direk diktiler, top buldular, forma buldular ve bir takım kurdular. Ben Nursen ve arkadaşlarını minik voleybolcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Bu parka 'Lastik Park' adını verdik"

Söz konusu sahanın olduğu bölgede bir tesis yaptıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, burayı mahalledeki çocuklara hediye ettiklerini dile getirdi.

Tesiste sporcuların yetişeceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an burada çok güzel sporcular yetişecek. Zaten takımı kurmuşlar, Afetevleri Mahalle Takımı. Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güveniyoruz. Türkiye bu, çocuklarımız bu. Bizim böyle çocuklarımız olduğu için geleceğe güvenle bakıyoruz. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları sporla buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu parka 'Lastik Park' adını verdik. Araç lastiklerinden çocuklarımızın yaptığı bir park, onların fikrine, emeğine hürmeten bu parkın ismine de 'lastik' adını verdik. Hatta yapımında araç lastikleri dekoratif olarak konulmuştur. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz."

Çocuklar yeni sahada voleybol oynamanın keyfini yaşadı

Takım kaptanı Nursen Oysal, yaptıkları voleybol sahasının ardından kendilerine voleybolun yanı sıra futbol ve basketbol oynayabilecekleri tesis yapıldığını söyledi.

"Biz burada lastiklerle voleybol sahası yaptık, büyüklerimiz de buraya güzel bir saha yaptı. Bunun için çok mutluyum. Burada ayrıca voleybol basketbol ve futbol oynayabileceğiz. Kartonla kapladığımız sahayı yanlardan direk ve iple bağlamıştık. Bu nedenle Valimiz bu sahanın ismini 'Lastik Park' koydu. Bize değer verdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Oysal, yeni sahada voleybol oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Kenan Sercan (10) da yapılan haberin ardından kendilerine destek verildiğini belirterek, "Valimiz buraya gelerek bizimle voleybol oynadı. Çok mutlu olduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz." dedi.

Fırat Oysal (12) ise kendi imkanlarıyla yaptıkları sahanın haberlere çıkmasıyla mahallelerine tesis kazandırıldığını ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Mehmet Kasapoğlu, voleybol, Siirt, Maç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklar yeni tesislerine kavuştu - Son Dakika


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