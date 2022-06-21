Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı - Son Dakika
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Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı

21.06.2022 10:48

- Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

- Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep polisi bir tırın lastiklerine gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kom Şube ekipleri bir tırda arama gerçekleştirdi. Ekipler tırda yaptıkları aramada yedek lastiklere gizlenmiş vaziyette 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ile 4 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lastiklere gizlenmiş 3 bin 980 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı - Son Dakika
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