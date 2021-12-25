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LASTİKLERİ KEDİLER İÇİN EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER - Son Dakika

LASTİKLERİ KEDİLER İÇİN EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER

25.12.2021 10:02

KOCAELİ Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri atık malzemeler ve eski lastiklerden sokak kedileri için evler yapıyor.

KOCAELİ Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri atık malzemeler ve eski lastiklerden sokak kedileri için evler yapıyor. Öğrenciler kentin farklı noktalarına koydukları evlerle soğuk kış günlerinde kedilerin barınmasını sağlıyor.

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, soğuk kış günlerinde barınma imkanı sağlayabilmeleri adına sokak kedileri için atık malzemeler ve kullanılmış lastiklerden evler yapıyor. Yaklaşık 25 öğrencinin yer aldığı kulüpte öğretmenleri Seda Koçak eşliğinde atık malzemelerden sokak kedileri için evler yapan öğrenciler, aynı zamanda topluma hayvan sevgisini aşılamayı da hedefliyor. Okulun belirli noktalarına koydukları bağış kutularından elde ettikleri gelirlerle de sokak hayvanları için mama temin eden öğrenciler, yaptıkları projenin topluma örnek olmasını gerektiğini dile getirdi.

Projenin başlangıç fikrinin öğrencilerden geldiğini ifade eden öğretmeni Seda Koçak, 'Atık lastiklerden yuvalar yaptık kedilerimiz için. Soğuk kış günlerinde daha korunaklı bir alanda kalabilmelerini istedik. Çocuklarımızın yapamayacağı yerlerde büyükler olarak bizler yardımcı olduk. Kendileri boyadılar, kendileri taşıdılar. Tamamen kendi emekleriyle yapmış oldukları güzel bir proje oldu. Sınıflarımıza birer bağış kumbarası koyduk öğrenciler harçlıklarından artırdıkları miktarları buraya bağışladı ve burada iki haftanın sonunda toplanan paralarla mama aldık. Paketleyip bütün okul öğrencilerimize yetecek şekilde dağıttık. Onlar da kendi yaşadıkları mahallelerde o mamaları dağıttı. Hedefimiz öğrencilerimizin bunu deneyimlemesini istemekti, bizim için çok güzel oldu' dedi.

'DİĞER SOKAK HAYVANLARI İÇİN DE PROJELER YAPMAK İSTİYORUZ'

Sokak kedilerinin ardından diğer hayvanlar için de çeşitli projeler yapmak istediklerini söyleyen 10'uncu sınıf öğrencisi Beray Aydemir şunları söyledi: 'Kış ayına girdiğimiz şu günlerde bir proje yapmak istedik. Hem kedilerin barınmasını sağlamak hem de karınlarını doyurmak için bir proje düşündük. Öncelikle bağış kampanyası yaparak mama aldık bunun ardından kediler için lastikten evler yapmaya başladık. Amacımız okuldaki öğrencilerin hem hayvan sevgisi kazanması hem de diğer insanların duyarlı olmasını sağlaması. Bu evlerin ardından diğer sokak hayvanları için de bazı projeler yapmak istiyoruz'

'HEPİMİZ YAPARKEN ÇOK EĞLENDİK'

0'uncu sınıf öğrencisi Şerife Nur Üzülmez, 'Bu projeyi yaparken atık malzemelerden yararlandık. Bu noktada hem atık malzemeleri değerlendirerek geri dönüşüm sağladık hem de hayvanlar için barınma imkanı sağladık. Ben veteriner hekim olmak istiyordum bu projenin ardından hayvanlarla aramdaki bağ da kuvvetlendi. Hayvanları gördükçe kendimi onlara daha sıcak hissediyorum. Bütün arkadaşlarımız bu evleri yaparken çok eğlendik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım hayvanlara biraz olsun katkımız olmuştur.' diye konuştu.

Projeyi gerçekleştiren öğrencileri tek tek tebrik eden Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, 'Öğrencilerimin göstermiş olduğu bu örnek davranışımızın diğer okullarımızdaki tüm öğrencilerimize örnek olmak adına, bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz ilçemizde. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Ben tüm öğrencilerimizi gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı yürekten tebrik ediyorum' dedi.

LASTİKLERİ KEDİLER İÇİN EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER
LASTİKLERİ KEDİLER İÇİN EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER
LASTİKLERİ KEDİLER İÇİN EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER

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Mustafa Kemal Atatürk, Sokak Hayvanları, Anadolu Lisesi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: LASTİKLERİ KEDİLER İÇİN EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER - Son Dakika
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