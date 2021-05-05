Lastikleri patlayan tır alev alev yandı - Son Dakika

Lastikleri patlayan tır alev alev yandı

DÜZCE - TEM Otoyolu İstanbul istikametinde lastikleri patlayan tır bir anda alev almaya başladı. Alüminyum yüklü tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi kısa sürede söndürüldü.

Olay TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İran'dan İstanbul'a seyir halinde olan Cevat Mehdevi idaresindeki 43 AA 579 plakalı çekicinin 43 AA 580 plakalı dorsesinde bulunan lastikler Gölyaka gişeler mevkiinde patladı. Patlamanın ardından sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerken, lastiklerden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alüminyum yüklü dorseyi tırdan ayıran sürücü Cevat Mehdevi durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri emniyet şeridinde bulunan ve alev alev yanan tıra müdahalede bulunarak söndürme çalışmaları başlattı. Ormanlık alana sıçramadan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, yangın nedeni ile TEM otoyolu İstanbul istikameti uzun bir süre tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.